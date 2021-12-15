İlk katlanabilir telefonunu tanıttı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

OPPO, INNO DAY 2021 etkinliğinde ilk katlanabilir amiral gemisi modeli OPPO Find N'i tanıttı. 4 yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, katlandığında tam işlevli kompakt bir akıllı telefonken açıldığında sezgisel ve kapsayıcı bir büyük ekran sunuyor.

OPPO Find N’nin 7.1 inçlik iç ekranı, 8.4:9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor. Böylece kullanıcılar cihazı tekrar döndürmek zorunda kalmadan video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya kitap okuyabiliyor. Cihaz katlandığında sahip olduğu 18:9 en boy oranı ile kullanıcılara tek elle kullanımı kolay bir 5.49 inçlik dış ekran deneyimi sunuyor.

ESNEK MENTEŞE TASARIMI

OPPO Find N'deki Esnek Menteşe, 136 adet bileşeni 0.01 mm'ye varan hassaslıkta bir araya getiriyor. OPPO'nun su damlası menteşe tasarımı, ekrandaki katlama açısını genişletiyor ve ekran katlandığında bir tampon görevi görüyor. Katlama sonuncuda oluşan iz ise TUV'ye göre diğer cihazlarla karşılaştırıldığında yüzde 80'e kadar daha az fark ediliyor.

Gelişmiş Esnek Menteşe içindeki kam ve yay, açıldığında 50 ile 120 derece arasında herhangi bir açıda, cihazın serbestçe durabilmesini sağlıyor. Katlanan ekrandan güç alan bir dizi yazılım özelliğiyle birlikte OPPO Find N'deki FlexForm Modu, kullanıcıların cihazı çok çeşitli kullanım senaryolarına uyarlanabilmesine imkan tanıyor.

Müzik, Notlar ve Kamera uygulamaları gibi uyumlu uygulamaların daha iyi ve daha verimli çalışması için OPPO, kullanıcı arayüzünü de özelleştirdi. Örneğin, Notes uygulaması kullanıldığında OPPO Find N, cihazı elde tutmadan not almayı mümkün kılan mini bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor.

200 BİNDEN FAZLA KATLANABİLME

Find N, çeşitli açılarda serbestçe durabildiğinden kendi kendinin tripodu olarak da görev yapıyor. Böylece 4K HD hızlandırılmış görüntüleme, video görüşmeleri ve online toplantıları eller serbest şekilde yapılabilir hale getiriyor.

OPPO'nun özel 12 katmanlı ve 200 binden defadan fazla katlanabilme özelliği bulunan Serene Ekranı, 0.6 mm olan normal akıllı telefon camlarına kıyasla 0.03 mm'lik bir Flexion UTG (ultra ince cam) katmana sahip.

Telefonun iç kısımda, izlenen içeriğe bağlı olarak yenileme hızını 1-120 Hz arasındaki herhangi bir değere uyarlayan akıllı dinamik yenileme hızı teknolojisine sahip bir LTPO ekran kullanılıyor. İç ekran ayrıca 1.000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı desteği sunuyor.

YENİ HAREKETLİ KISA YOLLAR

Açıldığında, daha büyük boyutuyla yaşattığı tablet benzeri deneyimden tam olarak yararlanmak için OPPO Find N, yan yana çoklu görevleri daha sezgisel hale getiren yeni hareketli kısa yollara sahip. Uyumlu bir uygulama kullanırken, ekranı ikiye bölmek için cihazın ortasında iki parmakla aşağı kaydırmak veya tam ekran penceresini, dört parmakla sıkıştırarak kayan bir pencereye dönüştürebilmek mümkün.

OPPO Find N yazılımı telefonu açarken, içeriklerin dış ekrandan ana iç ekrana sorunsuz bir şekilde aktarılamasını sağlıyor. Cihazı katlarken, kullanıcının aynı işlevi dış ekranda kullanmaya devam etmesi için kapaktaki ekranın yukarı kaydırılması yeterli oluyor. Ayrıca, yazarken iki başparmak kullanmayı kolaylaştıran bölünmüş bir klavye de dahil olmak üzere, geniş iç ekranda sunulan bir dizi klavye özelleştirmesi, üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor.

ÜÇLÜ KAMERA

Üçlü kamera kurulumuyla donatılan OPPO Find N, 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip. OPPO Find N'in Esnek Menteşesi, cihazın tripod olarak kullanılmasına da olanak sunuyor.

FlexForm Modu, 4K HD hızlandırılmış görüntülemeyi 50-120 derece arasındaki herhangi bir açıda eller serbest çekilebilir hale getiriyor. Cihaz 60 derecenin altında bir açıyla büküldüğünde, çekimleri ayarlamayı kolaylaştırmak için ekran, otomatik olarak görüntü ön izlemesini alt ekrana taşıyor.

BÖLÜNMÜŞ KAMERALI ARAYÜZ

OPPO Find N'deki yeni bölünmüş kameralı kullanıcı arayüzü, bir tarafta fotoğraf çekmek ve ardından diğer tarafta en son çekilen fotoğrafı görüntülemek, paylaşmak ya da silmek için iç ekranı kullanmayı mümkün kılıyor. Ekran açık olduğunda ana kameradan fotoğraf çekerken hem kullanıcı kendisini hem de çektiği konuyu görmek için iç ve dış ekranı kullanabiliyor, çekimin ön izlemesini aynı anda yapabiliyor.

Siyah, beyaz ve mor renk ile gelen OPPO Find N'de telefonda tutuş hissini iyileştirmek için her iki dış kenarda 3 boyutlu kavisli tasarım kullanılmış.

4500 MAH PİL

OPPO Find N, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Qualcomm Snapdragon 888 Mobil Platformu ile donatıldı. Cihazın 4500 mAh pili, tüm günü geçiren pil ömrü sunarken; 33W SUPERVOOC Hızlı Şarj ise 30 dakikada yüzde 55, 70 dakikada yüzde 100 şarj edecek şekilde optimize edildi.

Ayrıca 15W AIRVOOC kablosuz şarjı (standart Qi ile uyumlu) ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen OPPO Find N, yandaki güç düğmesine eklenmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip. OPPO Find N, daha gerçekçi ses sunmak için çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.