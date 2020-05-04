Ordu'da karantinaya alınan vatandaşlar memnuniyetlerini mektuplarla anlattı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya ve Azerbaycan'dan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, gözetim sürelerinin dolmasına sayılı günler kala yaşadıkları süreci mektuba döktü.

Eda Kara, kendilerine bu süreçte destek olan devlet yetkilileri ve Ordu'daki yurt görevlilerine teşekkür ettiği mektubunda, "Hayatım boyunca yaşayamayacağım, çoğu kişinin de yaşamadığı bir durumun içerisinde bulundum. Arkadaşlarıma, aileme ve ileride çocuklarıma anlatacağım birçok anım ve tecrübem birikti." ifadesine yer verdi.

Yemeklerin güzel olmasına da değinen Kara, bu süreçte daha önce yiyemediği kuru fasulye yemeğini de yemeye başladığını anlattı.

Kara, "Hayatın telaşını bir an olsun kenara bırakıp kendimle vakit geçirebiliyor ve kendime yatırım yapabiliyorum. Bu süreç çok da kötü değil." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mehmet Aktaş ise mektubunda, kendileri için elinden geleni yapan yetkililere teşekkür etti.

Bu zorlu süreçte yetkililerin yaptıklarının kesinlikle unutulamayacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Üç öğün yemeğimizden, çayımızdan, kahvemizden, meyvemizden, tatlımızdan internete kadar her şeyimiz eksiksiz yapılıyor. Fazlasını yaptıkları halde eksiğimiz olduysa bizlerden özür dileme nezaketinde bulunmaları ne kadar mütevazi ve misafirperverlik. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Adını bildirmek istemeyen bir kişi de kendisine huzur veren bir şehirde olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, mektubunda, "Son zamanlarda kötü günler geçiriyoruz. Ama bizler bunu da biliyoruz ki biz çok güçlü bir milletiz. Bu nedenle bu salgını da hep birlikte yeneceğimizi biliyoruz. İnancım sonsuz, eski zamanlara geri döneceğiz. Sizleri çok ama çok seviyorum." ifadesine yer verdi.