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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da

        DİYANETİşleriBaşkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:25
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da
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        DİYANETİşleriBaşkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti.

        Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a ziyarette bulundu. Erbaş, 1 Ağustos'ta göreve başlayan Baş'a başarılar diledi. Erbaş, daha sonra üniversite yerleşkesi içerisinde yer alan Diyanet Genç Ofis'te öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erbaş, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

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