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        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü (2)

        AFADBAŞKANI MEMİŞ, ORDU'DAAFAD Başkanı Okay Memiş, sel ve su baskınlarının yaşandığı Ordu'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:25
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        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü (2)
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        AFADBAŞKANI MEMİŞ, ORDU'DA

        AFAD Başkanı Okay Memiş, sel ve su baskınlarının yaşandığı Ordu'ya geldi. Altınordu'da bulunan İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nda Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve AFAD İl Müdürü Osman Işık'tan ilin afet durumu hakkında brifing alan Memiş, yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

        Çaybaşı ilçesinde evinin önündeki menfeze düşmesiyle sel sularına kapılıp, hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'un ailesine taziye mesajını ileten Memiş, "Maalesef dün itibarıyla Ordu'da bir can kaybımız var. Çaybaşı ilçemizde bir teyzemiz, maalesef selin sularına kapılarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hatice Karakoç teyzemizin yakınlarına da sabırlar diliyorum. Burada amacımız, can kayıplarının önüne geçmek. Burada tedbirlerin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        'ORDU'NUN DOĞU İLÇELERİNDE TURUNCU İKAZ, DEVAM EDİYOR'

        Bölgede yağışın durduğunu ancak riskin sürdüğünü kaydeden AFAD Başkanı Memiş, "Son durumu hem Meteoroloji Genel müdürlüğü hem de AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Aslında Karadeniz Bölgesi'nin belirli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verilmişti. Turuncu ikaz olarak sadece şu anda Ordu var. Turuncu ikaz, bizim için önemli. Ordu'nun doğu ilçelerinde turuncu ikaz, şimdilik devam ediyor. Bu bölgede şimdilik daha fazla risk var. Şu an yağış olmamasına rağmen, risk halen devam ediyorsa tedbiri elden bırakmayacağız, rehavete kapılmamayız. Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan insanlar olarak yağış bizim kültürümüzde olan bir şey ama önemli olan tedbirli olmak. Amacımız, aşırı yağışların can kayıplarına sebebiyet vermemesini sağlamak. Bizler 7/24 vatandaşımızın yanındayız. İnşallah başka bir can kaybı olmadan bu durumu atlatırız" diye konuştu. Memiş, Ordu'daki incelemelerinin ardından Giresun'a geçti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Öte yandan Hatice Kocakoç için öğle vakti Çaybaşı Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, protokol üyeleri, Kocakoç'un akrabaları ve yakınları katıldı. 4 çocuğu ve 7 torunu olan Kocakoç'un cenazesi, kılınan namazın ardından Çay Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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