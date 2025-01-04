Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor." dedi.

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Ordulularla tekrar buluşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Şahin olsam dağlarına konardım. Ceylan olsam pınarına inerdim. Gönül adak olsa sana sunardım. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere. İkrarım var Boztepe'den bakmaya. Can dayanmaz hasretini çekmeye. Seni bir kez gören düşer sevdaya. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere." dizelerini okudu.

Erdoğan, salonda bulunan partililere ve Ordululara ahde vefası için teşekkür eden Erdoğan, "Bizleri gönül dünyasında ağırlayan muhabbetiyle sarıp sarmalayan her bir Ordulu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İlk olarak Samsun'daki İl Kongremizi başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de Ordu'daki kongremizi yine coşkuyla, heyecanla icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için her görevin aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti içinde ene yoktur, enaniyet yoktur, ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor. Kalbimiz sadece ve sadece Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz. Ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sancağı devralan yol ve dava arkadaşlarıma Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."