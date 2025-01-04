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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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