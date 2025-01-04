Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti

Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e vatandaşlarla bir araya geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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