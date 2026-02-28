Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede hastalanan çocuk, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 28.02.2026 - 21:39
        Ordu'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta çocuk hastaneye ulaştırıldı

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede hastalanan çocuk, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin kırsal mahallesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve belediye ekipleri yönlendirildi.

        Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu, belediye ekiplerin müdahalesinin ardından ulaşıma açıldı.

        Ekiplerce ambulansa kadar götürülen erkek çocuk ile annesi, Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

