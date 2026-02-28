Ordu'da sağanak nedeniyle 10 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağanak nedeniyle 10 noktada heyelan meydana geldi.





Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçeye bağlı Alınca Mahallesi'nde heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.



Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil kesiminde üç gündür sağanağın, kırsalda ise kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Karın yanı sıra heyelanla mücadele ettiklerini belirten Albayrak, "Alınca Mahallesi sahil bölgesindeyiz, sol tarafımızdaki alanın üst kısmında ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil." dedi.



Heyelan bölgesi yakınında bir ev olduğunu ifade eden Albayrak, yazlık olarak kullanılan evde ikamet eden olmadığını kaydetti.



Albayrak, AFAD ekiplerinin sahada inceleme yaptığını, çalışmaların yarın da devam edeceğini anlattı.



Kaleyaka Mahallesi'nde de toprak kayması meydana geldiğini belirten Albayrak, trafiğe kapanan yolun Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldığını ifade etti.



Sahil kesiminde 2, kırsaldaki mahallelerde ise 8 noktada heyelan meydana geldiğinin altını çizen Albayrak, belediye ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini vurguladı.



Sağanak nedeniyle sahil kesiminde toprak kayması ve heyelan tehlikesinin sürdüğünü dile getiren Albayrak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

