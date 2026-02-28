Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev ile halı saha yıkıldı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev ile halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Ordu'da heyelan nedeniyle 2 ev ile halı saha yıkıldı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 2 ev ile halı saha yıkıldı, mahalle yolu ulaşıma kapandı.


        Vali Muammer Erol, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi'nde heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

        Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yağışın belli bir miktarı geçmesinin ardından bu tarz kaymalar olabildiğini söyledi.

        Şehrin değişik yerlerinde de kaymalar olduğunu belirten Erol, üç gün önce Ünye ilçesinde yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın alternatif yollardan verildiğini anlattı.

        Erol, Bolaman tarafında da toprak kayması olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Maalesef bu yapılaşma tarzıyla 'bunlar olmaz' diyebilme şansımız yok. Korkum ve endişem, iyi bir yağış var, toprak da suya doydu. Dere yatakları ile ilgili dikkatli olmamız gerekir. Taşkına neden olacak şekilde dere yataklarının önünü kapatacak bir yanlışa sebep olmayalım. Çünkü ciddi bir kar kütlesi de var. Arkadaşlarımız, bin metre ve üzerinde 2 metreyi bulan kar kütlesi var diye bilgi verdi. Dolayısıyla o kütle hızlı erirse, dere yatakları ile ilgili de tedbirsiz olursak, herhangi bir yerde tıkanma olur da taşkına falan neden olursa Allah korusun istemediğimiz şeylerle karşı karşıya geliriz."

        - "Geçen sene Ordu'da 920 heyelan oldu"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise heyelan meydana gelen alanda aynı zamanda bentonit yataklarının da olduğunu söyledi.

        Bölgede daha önce de heyelan yaşandığını anlatan Güler, "Geçen sene Ordu'da 920 heyelan oldu. Buralar hassas bölgeler. Neticesinde böyle bir kayma oldu. Şu anda geçişe kapatıldı. Tedbirler de alınıyor. AFAD'ın yetkilileri de çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

        Gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerine işaret eden Güler, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        - "Yaklaşık 100 dönümlük alanda heyelan oluştu"

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da aynı alanda daha önce afet riski kapsamında bazı evlerin tahliye edildiğini belirtti.

        Bölgedeki gelişmelerin ekiplerce izlendiğini ve yolların ulaşıma kapatıldığını ifade eden Kibar, "Burada geniş bir havzaya ulaşım sağlayan grup yolu var. Sabaha karşı da ciddi bir hareketlenmeyle birlikte yaklaşık 100 dönümlük alanda heyelan oluştu." diye konuştu.

        Yağışın devam ettiğini, zeminin ise hala yumuşak olduğunu dile getiren Kibar, şunları kaydetti:

        "Toprak doygunluğu üst seviyede. Bölgede kayma devam ediyor. Hareketliliği takip ediyoruz. İlgili kurumların koordinasyonunda bölgede olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için ekipler titiz bir şekilde çalışıyor."

        Hatlarda meydana gelen sorun nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşandığını belirten Kibar, akşam saatlerine kadar sorunun giderilmeye çalışılacağını vurguladı.

        Kibar, 6 evin tahliye edildiğini anlatarak, "Bunların 4'ü daha önce tahliye edilmişti, 2'si şimdi yeni tahliye edildi. 3 de risk oluşturan ev var. Onlar zaten yazlık ev olarak kullanılıyordu. Onlarla ilgili şu an için süreci gözlemliyoruz. Bir de kapalı spor tesisimiz vardı, o da kullanılamaz hale geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

