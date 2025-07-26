Giresun'a şehit ateşi düştü (2)

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yaparken şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan’ın (29) naaşı, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı burada, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri erkan, şehit ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Şehit İkmal Er Semih Erdoğan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören eşliğinde uçaktan cenaze aracına taşınarak, memleketi Giresun’a götürüldü. Şehit ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit İkmal Er Semih Erdoğan’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Bulancak Sarayburnu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bulancak ilçesi Kuşluhan Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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