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        Giresun'a şehit ateşi düştü (2)

        ASKERİTÖRENLE KARŞILANIP, MEMLEKETİ GİRESUN'A GÖNDERİLDİİskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan'ın (29) naaşı, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:58
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        Giresun'a şehit ateşi düştü (2)
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        ASKERİTÖRENLE KARŞILANIP, MEMLEKETİ GİRESUN’A GÖNDERİLDİ

        İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yaparken şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan’ın (29) naaşı, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı burada, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri erkan, şehit ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Şehit İkmal Er Semih Erdoğan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören eşliğinde uçaktan cenaze aracına taşınarak, memleketi Giresun’a götürüldü. Şehit ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit İkmal Er Semih Erdoğan’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Bulancak Sarayburnu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bulancak ilçesi Kuşluhan Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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