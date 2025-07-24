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        Ordu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyor

        Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 68. göletin inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:11
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        Ordu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyor
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        Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbir amacıyla 68. göletin inşası sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuraklık riskine karşı tedbirlerin önceden alınması kapsamında Gürgentepe ilçesinde yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar sürüyor.

        İçme suyu ihtiyacını karşılayacak gölet, 88 metre uzunluğunda zeminden 8 metre derinlikte olacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapımına devam edilen Akören Göleti'nde çalışmaları yerinde inceledi.

        Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Murat Us'un da eşlik ettiği ziyarette Güler, Ordu'nun 19 ilçesinde şu ana kadar 68 göletin çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

        Güler, bu göletler içinde olan Akören Göleti'nde çalışmaların hız kazanmış durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmanın tamamını Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Akören Göleti 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 30 dönüm göl alanı olacak. Bu alan ayrıca turizm amacıyla da kullanılacak. Bunun haricinde Akören Göleti, 9 mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Yani kısaca yaptığımız bu hizmet hem turizme hizmet edecek, hem de vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklık riskine karşı tedbirlerimizi önceden almaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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