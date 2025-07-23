Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-18 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 48 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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