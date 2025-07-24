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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne, 'A Day In The Life' ile defnedilecek

        Ozzy Osbourne, 'A Day In The Life' ile defnedilecek

        Ozzy Osbourne'un cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Osbourne, Beatles'ın ünlü 'A Day In The Life' adlı şarkısıyla defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:55
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        'A Day In The Life' ile defnedilecek
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        Black Sabbath'ın yıldızı Ozzy Osbourne, önceki gün 76 yaşında hayata veda etti. Kardeşleri; Jean Osbourne, Paul Osbourne, Tony Osbourne, Iris Osbourne ve Gillian Osbourne, yaptıkları açıklamalarda Osbourne için tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da memleketleri Birmingham'da küçük çaplı bir cenaze töreni düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

        Ozzy Osbourne, verdiği röportajlarda zaman zaman cenaze töreninin nasıl olmasını arzuladığını dile getirmişti. Kasvetli bir cenaze töreni istemediğini söyleyen Ozzy Osbourne, The Beatles'ın 'A Day In The Life' (Hayatta Bir Gün) adlı şarkısıyla defnedilmek istediğini belirtmişti. Cenaze töreninde kendini şarkılarının çalınmasını istemediğinin altını çizen Osbourne'un cenaze töreni sırasında çalınmasını istediği şarkılar arasında; Susan Boyle'un 'I Dreamed a Dream' ve 'We Are the Diddymen'ın da bulunuyor. Kardeşleri; yaptıkları açıklamada, Ozzy Osbourne'nun isteğini yerine getireceklerini söyledi.

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        Hayranları, Ozzy Osbourne'nun Birmingham'daki evinin önüne çiçek bırakarak üzüntülerini dile getirirken, kartlara; "Mekânın cennet olsun Ozzy, gerçek bir efsaneydin ve bu asla unutulmayacak, çok üzgünüm..." yazıldı.

        'A DAY IN THE LIFE'IN İLK DÖRTLÜĞÜ

        Bugün haberleri okudum, ah çocuğum

        Başarılı bir adamla ilgili

        Haber ne kadar üzücü olsaydı da

        Gülmek zorundaydım

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