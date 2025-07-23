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        Ordu'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 68 yaşındaki Mehmet Uzunçakmak ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:51
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        Ordu'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 68 yaşındaki Mehmet Uzunçakmak ölü bulundu.

        Musakırık Mahallesi'nde Turnasuyu ırmağına balık tutmaya gittiği belirtilen Uzunçakmak'tan haber alamayan yakınları, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

        İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Arama kurtarma çalışmalarını ırmakta sürdüren ekipler, Uzunçakmak'ın cansız bedenine ulaştı.

        Uzunçakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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