Ordu'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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