Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde 1 Mayıs'ta kafede oturduğu sırada aralarında husumetli olduğu ileri sürülen Orhan Gürül'ün (36) tabancayla saldırısı sonucu ağır yaralanan Özgen Soysal (44), tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Soysal'ın cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

        Olayın ardından gözaltına alınan Gürül ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"

        Benzer Haberler

        Ordu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyor
        Ordu'da kuraklık riskine karşı 68. gölet inşa ediliyor
        Ordu'da 30 afet konutu için kura çekimi yapıldı
        Ordu'da 30 afet konutu için kura çekimi yapıldı
        Ordu'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı
        Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Ordu'da "Büyük Melet Projesi"nin üçüncü etap çalışmaları sürüyor
        Ordu'da "Büyük Melet Projesi"nin üçüncü etap çalışmaları sürüyor