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        Ordu'da "Büyük Melet Projesi"nin üçüncü etap çalışmaları sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Büyük Melet Projesi"nin, üçüncü etap çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:50
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        Ordu'da "Büyük Melet Projesi"nin üçüncü etap çalışmaları sürüyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Büyük Melet Projesi"nin, üçüncü etap çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesinde yıllarca şehir çöplüğü olarak kullanılan Melet'in, yapılan çalışmalarla yeni bir yaşam alanına dönüştüğü belirtildi.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de söz konusu alanı rehabilite ettiklerini ve muhteşem bir projenin ortaya çıktığını ifade etti.

        Güler, Büyük Melet Projesi doğrultusunda etap etap çalışma gerçekleştirdiklerini aktararak, "Birinci etabı devreye aldık, çok güzel bir mekan ortaya çıktı. Halkımız tüm gününü orada geçiriyor. Adeta bir çekim merkezi haline geldi. Kültür otağı, off-road alanı gibi birçok aktivite alanını da bünyesinde barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Üçüncü etap çalışmalarını da hızla sürdürdüklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

        "Bölge muhteşem bir alana dönüştü. Ayrıca alanda üç tane adacık oluşturduk. Bu sayede burası bir kuş cenneti haline gelecek. Alanın içinde kuracağımız sosyal tesislerle halkımıza ucuz hizmet verecekler. Çocuklarımız için de oyun alanları oluşturuyoruz. Onların yüzlerini güldürmemiz gerekiyor. Burada halkımız hem doğal güzelliklerle hem de Melet Irmağı'nın tarihi zenginlikleri ile buluşacaklar."

        Güler, Melet'te, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa Türk İslam Araştırmaları Merkezi inşa edileceğini belirterek, "Burası bir yaşam merkezi olmasının yanı sıra ayrıca bir kongre merkezi haline de gelecek. Dolayısıyla Melet çöplükten yaşam merkezine, tam bir çekim merkezine dönüşmüş oluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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