Ordu'da "Büyük Melet Projesi"nin üçüncü etap çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Büyük Melet Projesi"nin, üçüncü etap çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesinde yıllarca şehir çöplüğü olarak kullanılan Melet'in, yapılan çalışmalarla yeni bir yaşam alanına dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de söz konusu alanı rehabilite ettiklerini ve muhteşem bir projenin ortaya çıktığını ifade etti.

Güler, Büyük Melet Projesi doğrultusunda etap etap çalışma gerçekleştirdiklerini aktararak, "Birinci etabı devreye aldık, çok güzel bir mekan ortaya çıktı. Halkımız tüm gününü orada geçiriyor. Adeta bir çekim merkezi haline geldi. Kültür otağı, off-road alanı gibi birçok aktivite alanını da bünyesinde barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü etap çalışmalarını da hızla sürdürdüklerine işaret eden Güler, şunları kaydetti: