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        Ordu'da park halindeyken freni boşalan tır duvara çarptı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır duvara çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:58
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        Ordu'da park halindeyken freni boşalan tır duvara çarptı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır duvara çarptı.

        M.K, 66 LT 486 plakalı saman yüklü tırı, Ulubey-Ordu kara yolu Karacaömer Mahallesi'ndeki iş yeri deposunun önüne park etti.

        Bir süre sonra freni boşalarak hareket eden tır, kara yolundaki refüjü geçip yolun karşısındaki duvara çarptı.

        Sürücü kabini duvarda asılı kalan tırın dorsesi, kara yolunu ulaşıma kapattı.

        Tırın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan kara yolundaki ulaşım normale döndü.

        Erol Yuvarlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın hareket ettiğini görüp trafikteki araçları durdurmaya çalıştığını belirterek, "O esnada yolu trafiğe kapattım. Araçları tek tek durdurdum. Diğer türlü büyük bir kaza olacaktı. Allah'a şükürler olsun, kazayı önlemiş olduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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