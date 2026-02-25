Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da lise öğrencileri CNC makineleri üretti

        Ordu'da lise öğrencileri metal malzemeleri işlemede kullanılan torna ve freze makinesi üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da lise öğrencileri CNC makineleri üretti

        Ordu'da lise öğrencileri metal malzemeleri işlemede kullanılan torna ve freze makinesi üretti.


        Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yazılım şirketi ORYAZ, CNC torna ve CNC freze makinelerinin üretimine yönelik ortak çalışma başlattı.

        Okulun Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü öğrencilerince 6 CNC torna ve 7 CNC freze makinesi üretildi.

        Öğretmenlerin destekleriyle üretilen makineler daha sonra Ordu ve Giresun'daki bazı okullardaki öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulması amacıyla satışa sunuldu.

        Makineler düzenlenen törenle satın alan okulların idarecilerine teslim edildi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılım şirketinin meyvelerini almaya başladıklarını, şirket sayesinde hem öğrencilere hem de öğretmenlere yeni sahalar açtıklarını söyledi.

        Öğrencilere destek olunca ortaya çok güzel eserlerin çıkabileceğini gördüklerini ifade eden Güler, öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

        Güler, bundan sonra her alanda olduğu gibi eğitime destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu ise Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birçok alanda başarıları olan bir okul olduğunu belirterek, gayretlerinden dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

        Okul Müdürü Erdem Atıcı'da "Güçlü bir ekip ruhu, inanan öğretmenler ve hedefi olan öğrenciler varsa işte o zaman yapılan her yatırım anlam kazanır ve başarı kaçınılmaz olur. Üretimi gerçekleştirilen makinelerimizin, öğrencilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından makinelerin teslimi gerçekleşti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Boşandılar
        Boşandılar
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        Ordu'da jandarma aranması bulunan 53 şüpheliyi yakaladı, 26'sı tutuklandı
        Ordu'da jandarma aranması bulunan 53 şüpheliyi yakaladı, 26'sı tutuklandı
        Kaskla girdiği kuyumcu dükkanından 5 kilo altın çalan sanığın sanal kumar b...
        Kaskla girdiği kuyumcu dükkanından 5 kilo altın çalan sanığın sanal kumar b...
        Ordu'da aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı
        Ordu'da Ramazan denetimleri sürüyor İl Tarım ve Orman Müdürü Ay: "Tüketicim...
        Ordu'da Ramazan denetimleri sürüyor İl Tarım ve Orman Müdürü Ay: "Tüketicim...
        Ordu'da bir haftada 17 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da bir haftada 17 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor
        Ordu'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor