Ordu'da lise öğrencileri CNC makineleri üretti

Ordu'da lise öğrencileri metal malzemeleri işlemede kullanılan torna ve freze makinesi üretti.





Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yazılım şirketi ORYAZ, CNC torna ve CNC freze makinelerinin üretimine yönelik ortak çalışma başlattı.



Okulun Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü öğrencilerince 6 CNC torna ve 7 CNC freze makinesi üretildi.



Öğretmenlerin destekleriyle üretilen makineler daha sonra Ordu ve Giresun'daki bazı okullardaki öğrencilerin eğitimlerine katkı sunulması amacıyla satışa sunuldu.



Makineler düzenlenen törenle satın alan okulların idarecilerine teslim edildi.



Okulun konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılım şirketinin meyvelerini almaya başladıklarını, şirket sayesinde hem öğrencilere hem de öğretmenlere yeni sahalar açtıklarını söyledi.



Öğrencilere destek olunca ortaya çok güzel eserlerin çıkabileceğini gördüklerini ifade eden Güler, öğrenci ve öğretmenleri kutladı.



Güler, bundan sonra her alanda olduğu gibi eğitime destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu ise Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin birçok alanda başarıları olan bir okul olduğunu belirterek, gayretlerinden dolayı emeği geçenleri tebrik etti.



Okul Müdürü Erdem Atıcı'da "Güçlü bir ekip ruhu, inanan öğretmenler ve hedefi olan öğrenciler varsa işte o zaman yapılan her yatırım anlam kazanır ve başarı kaçınılmaz olur. Üretimi gerçekleştirilen makinelerimizin, öğrencilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından makinelerin teslimi gerçekleşti.









