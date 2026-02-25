Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor

        Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerle marketlerde denetimler sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor

        Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerle marketlerde denetimler sürdürülüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırın, pastane, market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

        İl genelindeki işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihi ile gıda güvenliği kriterleri kontrol edildi.

        Altınordu ilçesindeki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay yaptığı açıklamada, il genelinde 6 bin 900 gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla 13 bin civarında denetim yapmış olduk. Bu denetimlerden 223 denetim sonucu cezai müeyyide uyguladık, toplam tutarı 14 milyon civarında." dedi.

        Ramazan ayında toplu tüketim ve satış yerlerindeki yoğunluk nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Ay, "Özellikle ramazanda yoğun tüketim yapılan unlu mamuller, pasta, tatlıcılar, şekerli mamuller üreten yerlerde yoğun bir tüketim olduğu için risk faktörü daha fazla olduğundan dolayı buraları daha sık denetlemiş oluyoruz. Bu şekilde gıda denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

        Ay, denetimlerde işletmelerin yasal mevzuatlara göre alınmış belgeler, eğitim sertifikaları ile çalışanların alması gereken evraklara dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Ordu'da yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi
        Ordu'da yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi
        Ordulu Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Ordulu Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu Valisi Erol'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Ordu Valisi Erol'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Voleybol: Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazanmayı hedefl...
        Voleybol: Akkuş Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor maçını kazanmayı hedefl...
        Ordu'da vefat eden Kore gazisi Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da vefat eden Kore gazisi Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Önbaş, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Önbaş, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı