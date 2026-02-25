Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:07
        Ordu'da yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 ton sahte bal ele geçirildi.

        İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

        Evde yapılan aramada, tenekelerde 14 ton 932 gram sahte bal ele geçirildi.

        Şüpheli A.Ş'nin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen sahte bala ve çeşitli malzemelere el konuldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

