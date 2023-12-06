Ordu'da "Son Akşam Yemeği" filminin özel gösterimi yapıldı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin Ordu’nun Ünye ilçesinde özel gösterimi gerçekleştirildi.

Vizyona 27 Ekim'de giren "Son Akşam Yemeği" filmi için Ünye ilçesindeki Uniport AVM sinema katında Ünye Belediyesi özel gösterimi yapıldı.

Oyuncu Azra Aksu, gösterim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi çekerken çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Mutlaka çekmeliyiz demiştim senaryoyu okuduğumda. Filmi sürekli sürekli tekrar tekrar izlemek istiyorum. Ünye’ye ilk gelişim oldu, burayı çok sevdim. Burada izlemek de ayrı bir heyecandı." dedi.

Filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer ise filmle Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kuruluşuna farklı bir perspektiften baktıklarını söyledi.

Tuncer, filmle Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da geliştirmenin mesajlarının verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Filmin, hem bir dönemin politik atmosferini yansıtması hem de duygusal bir hikayeyi aktarması açısından başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kuruluşuna farklı bir perspektiften bakıyor. Cumhuriyet kavgalarını bırakalım artık, tartışmadan çok müzakere edelim, 100. yılda ülkemizi daha da geliştirelim mesajları verdiğimizi düşünüyoruz. Filmin çok sembolizmi var.”

Filmin, memleketi Ünye’de özel gösteriminin yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuncer, "İstanbul galasından sonra, vizyondan sonra, Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey özel bir gösterim düzenleyelim istedi. Bu beni çok mutlu etti. Hemşehrilerim arasında filmi tekrar izlemek güzeldi. Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da filmin tüm oyuncu kadrosuna teşekkür ederek, "Gerçekten işinin hakkını vermişler ve bize duygulu anlar yaşatarak gerçekten çok keyifle, hem geçmişe gitmeyi hem bugünümüzün kıymetini bilmeyi bize gösterdiler." dedi.

Başkan Tavlı, Ünyeli yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in başarılı çalışmasından da gurur duyduklarını vurguladı.

Cumhuriyet’in yeni yüzyılının yazılacağı bir dönemde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Tavlı, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan emanetinin vurgusu, eserleriyle de dünyada gelişmiş ülkeler arasında Türkiye’nin olacağını işaret etmesi çok önemliydi. Yeni yüzyılın yazılacağı tarihin içinde olmak hepimiz için önemli. Birlik beraberlik ve kardeşliğin önemini hepimiz vurguluyoruz. Var olsun vatanımız.” ifadelerini kullandı.

Özel gösterime, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Ali Gökkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Davetliler, ö​​​​​​zel gösterim öncesi ve sonrasında, yapımcı Tuncer ve oyuncu Aksu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.