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        Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:36
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        Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        İlçenin Kirazdere Mahallesi Kurtmezar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 hektar örtülük alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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