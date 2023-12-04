Ordu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
İlçenin Kirazdere Mahallesi Kurtmezar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 hektar örtülük alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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