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        Ordu'daki ev yangınında 500 kilogram fındık zarar gördü

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangında yaklaşık 500 kilogram fındık zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:48
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        Ordu'daki ev yangınında 500 kilogram fındık zarar gördü
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangında yaklaşık 500 kilogram fındık zarar gördü.

        İlçeye bağlı Yeşilgüneycik Mahallesi'nde, Ergin Kaygusuz'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        İki katlı yapının hasar gördüğü yangında, evde bulunan yaklaşık 500 kilogram kabuklu fındık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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