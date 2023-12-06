Jandarma köpekleri "Mermi" ve "Logo" başarılarıyla göz dolduruyor HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor.

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor.

Belçika Malinois ırkı 2 yaşındaki Mermi ile 3 yaşındaki Logo, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

Hassas burunlu köpeklerin günlük eğitimleri aksatılmıyor. Kendileri için özel hazırlanan parkurda günlük antrenmanları yaptırılan köpekler, operasyonlara her daim hazır tutuluyor.

- "Logo" suçlulara göz açtırmıyor

Uyuşturucu madde arama köpeği eğitmeni Uzman Çavuş Ali Şengün, AA muhabirine, ilk görev yeri Van Jandarma Komutanlığı olan Logo ile 1,5 yıldır görev yaptığını söyledi.

Logo'nun Ordu'da 847 operasyona katıldığına işaret eden Şengün, bu faaliyetler sonucu 44 kilogram kubar esrar, bin kenevir bitkisi, 847 uyuşturucu hap, 3 bin 957 sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.

Şengün, köpeğin hassas burnu sayesinde zehir kaçakçılarına göz açtırmadığını vurgulayarak, "Köpeğimiz suçluların daima korkulu rüyası olmaya devam etmektedir." dedi.

Logo'nun uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişilerin araçlarında, ev ve iş yerlerinde arama yaptığını ifade eden Şengün, köpeğin aynı zamanda yol kontrol ve arama faaliyetlerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev aldığını kaydetti.

- "Mermi" deprem bölgesinde aktif rol üstlendi

Arama kurtarma köpeği eğitmeni Uzman Çavuş Muhammed Sezgin ise Mermi'nin afetlerde kaybolan kişilerin bulunmasında ve insan kaçakçılarına karşı operasyonlarda görev aldığını anlattı.

Mermi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde aktif rol aldığını belirten Sezgin, enkaz altındaki 7 kişiye pozitif tepki vererek kurtarılmalarını sağlayan Mermi'nin görevini başarıyla tamamlayarak Ordu'ya döndüğünü söyledi.