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        Jandarma köpekleri "Mermi" ve "Logo" başarılarıyla göz dolduruyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:21
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        Jandarma köpekleri "Mermi" ve "Logo" başarılarıyla göz dolduruyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, jandarma narkotik köpeği "Logo" ile arama kurtarma köpeği "Mermi" operasyonların başarıyla sonuçlanmasında önemli rol üstleniyor.

        Belçika Malinois ırkı 2 yaşındaki Mermi ile 3 yaşındaki Logo, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

        Hassas burunlu köpeklerin günlük eğitimleri aksatılmıyor. Kendileri için özel hazırlanan parkurda günlük antrenmanları yaptırılan köpekler, operasyonlara her daim hazır tutuluyor.

        - "Logo" suçlulara göz açtırmıyor

        Uyuşturucu madde arama köpeği eğitmeni Uzman Çavuş Ali Şengün, AA muhabirine, ilk görev yeri Van Jandarma Komutanlığı olan Logo ile 1,5 yıldır görev yaptığını söyledi.

        Logo'nun Ordu'da 847 operasyona katıldığına işaret eden Şengün, bu faaliyetler sonucu 44 kilogram kubar esrar, bin kenevir bitkisi, 847 uyuşturucu hap, 3 bin 957 sentetik hap ele geçirildiğini belirtti.

        Şengün, köpeğin hassas burnu sayesinde zehir kaçakçılarına göz açtırmadığını vurgulayarak, "Köpeğimiz suçluların daima korkulu rüyası olmaya devam etmektedir." dedi.

        Logo'nun uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişilerin araçlarında, ev ve iş yerlerinde arama yaptığını ifade eden Şengün, köpeğin aynı zamanda yol kontrol ve arama faaliyetlerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev aldığını kaydetti.

        - "Mermi" deprem bölgesinde aktif rol üstlendi

        Arama kurtarma köpeği eğitmeni Uzman Çavuş Muhammed Sezgin ise Mermi'nin afetlerde kaybolan kişilerin bulunmasında ve insan kaçakçılarına karşı operasyonlarda görev aldığını anlattı.

        Mermi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde aktif rol aldığını belirten Sezgin, enkaz altındaki 7 kişiye pozitif tepki vererek kurtarılmalarını sağlayan Mermi'nin görevini başarıyla tamamlayarak Ordu'ya döndüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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