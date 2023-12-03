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        Ordu´da Hamsi Festivali; 7 ton pişirilip ikram edildi

         ORDU´nunPerşembeilçesinde bu yıl 4´üncüsü düzenlenen `Hamsi Festivali´nde 7 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:30
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        Ordu´da Hamsi Festivali; 7 ton pişirilip ikram edildi
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         ORDU´nunPerşembeilçesinde bu yıl 4´üncüsü düzenlenen `Hamsi Festivali´nde 7 ton hamsi pişirilip, vatandaşlara ikram edildi.

        `Sakin Şehir´ ünvanlı Perşembe´de, belediye tarafından 4´üncü Hamsi Festivali düzenlendi. İlçedeki iskelede düzenlenen festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Yan yana dizilen ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi yaklaşık 10 bin kişiye karalahana çorbası, mısır ekmeği ve coğrafi işaretli cevizli helva eşliğinde ikram edildi. Festival kapsamında yerel sanatçılar da sahne alarak, konser verdi. Bazı vatandaşlar da yöresel oyunlarını sergileyerek eğlendi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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