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        Çatalpınar Belediye Başkanı'nın 2 makam aracına haciz konuldu

         ORDU´nunÇatalpınarİlçe Belediye Başkanı Ahmet Türe´nin 2 makam otomobiline inşaatı devam eden `Tekstil Park´ projesinde yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı gerekçesi ile haciz konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:50
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        Çatalpınar Belediye Başkanı'nın 2 makam aracına haciz konuldu
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         ORDU´nunÇatalpınarİlçe Belediye Başkanı Ahmet Türe´nin 2 makam otomobiline inşaatı devam eden `Tekstil Park´ projesinde yüklenici firmaya ödeme yapılmadığı gerekçesi ile haciz konuldu.

        Ordu´nun Çatalpınar ilçesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Çatalpınar Belediyesi ile Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ortaklında `Tekstil Park´ kurulması için geçen yıl proje hazırlandı. Yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen proje kapsamında bir inşaat firması ile sözleşme imzalandı. 2 bin metrekare alan üzerine toplam bütçesi 7 milyon 500 bin TL olan ve DOKA tarafından 6 milyon 750 bin TL destek sağlanan proje, Çatalpınar Belediyesi´nin girişimleri ile 4 bin metrekareye çıkartıldı. Sonuna yaklaşılan inşaat çalışmaları kapsamında yüklenici firma, ödeme alamadığı gerekçesi ile yargıya başvurdu. Belediyeden 4 milyon TL alacağı olduğunu öne süren yüklenici firmanın talebi üzerine, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe´nin 2 makam otomobiline haciz konuldu.

        `ÖDENECEK MİKTAR HAZIR´

        Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Türe, kurumlar arasında yaşanan karışıklık nedeni ile yüklenici firmaya ödeme yapılmadığını açıkladı. Söz konusu ödeneğin geldiğini belirten Türe, "Biz ilçemize tekstil fabrikası yaptık. Burası DOKA ile ortak bir fabrika. Biz daha fazla kişiye istihdam sağlanması için burayı 2 bin metrekareden 4 bin metrekareye çıkardık. Gelen bu haciz, belediye borçlarından kaynaklı değil. Bu proje nedeni ile bir haciz söz konusudur. Bu inşaat için ödeme 5 ay önce geliyor. Ancak paraya Çatalpınar tahsilli yazılmadığı için gelen para, havuza aktarılarak başka bir projede kullanılmış. Makam araçlarına da gelen haciz de bu projeden kaynaklı. Aslında ödemede çok bir gecikme yok. 1 aylık bir gecikme yaşandı. İlgili kurumlar ile görüşmelerimizi sağladık. Ödenecek olan miktar da hazır. DOKA yetkilileri gelip, inşaatı inceleyecek. Uygun gördüğü takdirde ödeme firmaya sağlanacak. Şu anda makam araçlarını kullanmıyorum. Ödemeyi yapmamızın ardından makam araçlarımızı geri kullanıma alacağız" dedi.

        Ahmet Türe, yüklenici firmaya ödemenin cuma günü yapılacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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