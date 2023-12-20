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        Ordu 2 metreye ulaşan dalgalarla sörf tutkunlarının uğrak yeri oldu

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da ekstrem doğa sporlarından dalga sörfüne yönelik çalışmalar olumlu sonuç verdi, kente gelen sporcu sayısı arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:07
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        Ordu 2 metreye ulaşan dalgalarla sörf tutkunlarının uğrak yeri oldu
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da ekstrem doğa sporlarından dalga sörfüne yönelik çalışmalar olumlu sonuç verdi, kente gelen sporcu sayısı arttı.

        Büyükşehir Belediyesince 2021'de faaliyete başlayan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nin yanı sıra düzenlenen festival sayesinde sörf, dalga boyunun 2 metreye ulaştığı Ordu'da yaygınlaşmaya başladı.

        Adrenalini yüksek sörf tutkunu yerli ve yabancı sporcular, Altınordu ilçesindeki Akyazı plajında özellikle de denizin dalgalı olduğu zamanlarda antrenmanlarını sürdürüyor.

        Dalga Sörfü Eğitim Merkezi kurucusu Deniz Toprak, AA muhabirine, Ordu'da yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

        Toprak, sadece Ordu'da bu sporu yaklaşık bin kişinin deneyimlediğini belirterek, dalga sörfüne ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        - "Ordu, profesyonel sporcular için antrenman sahası haline gelebilir"

        Sörfçü Evren Saygın Ev, dalga sörfüne iki yıl önce başladığını belirtti.

        Ordu'nun son zamanlarda sörf branşında tercih edildiğini anlatan Ev, Karadeniz'in dev dalgalarının bu sporu yapabilmek için elverişli olduğunun altını çizdi.

        Ev, yaptıkları sporu herkesin görmesi ve deneyimlemesi için uğraştıklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz ekim ayında bu konuda Ordu'da bir ilk yapılmış ve kent sörf festivaline ev sahipliği yapmıştı. Umarım bu geleneksel hale gelir ve bu spor burada daha çok yaygınlaşır. Ordu sahilleri bunun için çok büyük fırsat." diye konuştu.

        Merkezin, dalga sörfünün yaygınlaşması açısından çok önemli rol üstlendiğini vurgulayan Ev, şunları kaydetti:

        "Ordu'da özellikle kışın dalga yüksekliğinin yeteri seviyeye ulaşması bizlere çok güzel kondisyon veriyor. Açıkçası okyanusu aratmayacak kondisyonlar veriyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek bu sporu ilerletmeye çalışıyoruz. Ordu, özellikle profesyonel sporcular için antrenman sahası haline gelebilir. O nedenle burayı çok önemsiyoruz. Bu sahiller bizim için çok değerli. Dalgaları, denizi hiç kaçırmıyor ve bu sporu yapmaya çalışıyoruz."

        Ev, sporcuların zaman zaman il ve yurt dışından Ordu'ya gelerek adrenalini en iyi şekilde yaşadığını belirterek, "Özellikle dalga sörfünün keyfini sürmek isteyen çok yabancı sporcu oluyor. Amerika, Belçika ve İspanya gibi ülkelerden buraya gelen çok sporcu gördük." ifadelerini kullandı.

        - "Burada hem adrenalini yaşıyor hem de kendimizi geliştiriyoruz"

        Samsun'dan gelen sörfçü Salih Şencan, burada çok büyük keyif aldığını söyledi.

        Ordu'daki deniz dalgasının sörf yapmak için ideal olduğuna işaret eden Şencan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bir başlayan daha da bırakamıyor. Biz de özellikle denizin dalgalı olduğu günleri fırsat bilerek buraya gelip sporumuzu yapıyoruz. Burada hem adrenalini yaşıyor hem de kendimizi geliştiriyoruz. Kışın özellikle dalga yüksekliği arttığı için hava soğuk olsun ya da olmasın bizim için fark etmiyor, bu heyecanı yaşıyoruz."

        Şencan, kentte dalga sörfüne ilginin her geçen gün arttığını gördükçe de mutlu olduklarını ifade etti.

        Ordu sahillerini tercih eden yabancı sporcuları gördüğünde ayrıca mutlu olduğunu aktaran Şencan, "Buraya gelerek bu sporu yapan çok sayıda yabancı sörfçü ile tanışma fırsatı buldum. Onlar burayı çok beğeniyorlar. Ben inanıyorum, okyanus dalgalarını aratmayan Ordu sahilleri ilerleyen günlerde çok daha fazla sporcuya ev sahipliği yapacak." dedi.

        Sörfçü Akın Köse de Karadeniz'in sörf için çok ideal olduğunu, keyifle bu sporu yaptığını anlattı.

        Tesadüfen tanıştığı dalga sörfünü bırakamadığını vurgulayan Köse, bulduğu ilk fırsatta kendisini Karadeniz'in hırçın dalgalı sularına bıraktığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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