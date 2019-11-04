Ünye Devlet Hastanesinde akupunktur polikliniği açıldı

Ordu’nun Ünye ilçe Devlet Hastanesinde akupunktur hizmeti veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği açıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) endikasyon listesinde yer alan, baş ağrıları, nörolojik rahatsızlıklar, stres depresyon, panik atak, uykusuzluk gibi psikolojik temelli rahatsızlıklar, sırt, bel boyun ağrıları, kireçlenmeler, göz hastalıkları, sinüzit, alerjik rinit, adet düzensizlikleri, IVF (Tüp Bebek Tedavisinde) etkinliği artırdığı için, reflü ve kabızlık tedavisinde olumlu sonuçlar veren akupunktur tedavisi, Ünye Devlet Hastanesinde verilmesine başlandı.

GETAT Polikliniğinde yapılan geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Çetin Göktaş, akupunktur tedavisinin 3 bin yıllık bir tarihi olduğunu ve insan vücudunda Dünya Sağlık Örgütünün de resmi olarak kabul ettiği 361 akupunktur noktası ve 50'ye yakın ekstra akupunktur noktasını bulunduğunu söyledi.

Göktaş, “Akupunkturun vücut, kulak ve scalp akupunkturu şeklinde çeşitleri vardır. Tedavide olumlu sonuçları tüm dünyaca kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Akupunktur tedavisinde kişinin kendi vücudundaki enerji merkezlerinin harekete geçirilmekte, kişiye herhangi bir ilaç enjekte edilmediğinden tedavinin hiçbir yan etkisi yoktur, tedavi sırasında kişiye özel tek kullanımlık iğneler kullanılmaktadır” dedi.

GETAT Polikliniğinin hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu, akupunktur tedavisinin hastanede hijyenik ve modern bir ortamda yapıldığını belirtti. Kutlu, “Açılan polikliniğimizde, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek halkımızın merdiven altı sağlıksız uygulamalardan kurtarılması ve şifası için çalışmaktayız. Kliniğimizde 3 bin yıllık geçmişe dayanan bu tedavilerin uzman hekim tarafından yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Bir noktayı özellikle belirtmek isterim ki kliniğimizde yapılan tüm tedaviler bilimsel olarak ispatlanmıştır. Fakat modern tıbba alternatif olmadığını aksine tamamlayıcı niteliktedir” diye konuştu.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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