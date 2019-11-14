Ordu’da orman yangını Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.
Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.
ORDU
14 Kasım 2019 Perşembe
- İMSAK 05:39
- GÜNEŞ 07:07
- ÖĞLE 12:18
- İKİNDİ 14:54
- AKŞAM 17:19
- YATSI 18:41