Ordu’da orman yangını Çıkan yangında 3 dönümlük alan zarar gördü

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 3 dönümlük alan zarar gördü.

Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat önce başlayan ve kısa sürede alevlerin etrafı sarması sonucu yaklaşık 3 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin intikal ettiği yangında söndürme çalışmalarına başlandı.

ORDU 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:19

YATSI 18:41

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