Ordu’da son bir haftada 114 araç trafikten men edildi

Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde son bir hafta içinde 114 araç trafikten men edildi.

1117 Kasım 2019 tarihleri arasında 27 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, 35 kişinin yaralandığı Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler sürüyor. Geçen hafta boyunca yapılan denetimlerde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 27 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 482 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 17 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapıldı.

Toplam 754 araç sürücüsüne yasal işlem yapılırken 60 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Aynı uygulamalarda 114 araç trafikten men edildi.

Diğer denetimlerle birlikte toplam 9 bin 430 araç kontrol edilirken bin 534 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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