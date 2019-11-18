Ordu’da kaçak içki-sigaraya geçit yok

Ordu’da kaçak içki ve sigaraya yönelik operasyonlar kapsamında Gürcistan plakalı araçlarda ele geçirilen malzemeler dikkat çekiyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrol noktalarında durdurulan Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 14 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye çıkarıldı. 2 şüpheli serbest kalırken 1 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan yine durumundan şüphelenilen 2 Gürcistan uyruklu şüpheli şahısta yapılan aramada ise 285 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Bu arada durdurulan bir başka yolcu otobüsünde yapılan aramada da bandrolsüz 8 adet kaçak içki ele geçirildi.

ORDU 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.