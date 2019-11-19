Ordu’daki trafik kazalarının yarısı aşırı hızdan

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Ordu’da meydana gelen trafik kazalarının yarısının aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.

Ordu Jandarma Komutanlığı’nın tespitlerine göre, Karadeniz sahil yolu haricindeki ilçelerde bulunan karayollarında meydana gelen kazaların yüzde 55’inin aşırı hız, yüzde 24’nün dikkatsizlik ve tedbirsizlik, yüzde 21‘nin hatalı sollama sonucu yaşandığı tespit edildi.

Öte yandan Jandarma Komutanlığı’nın istatistiklerine göre, Ordu il genelinde 2019 yılında OcakKasım ayları arasında meydana gelen kazalar incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 18, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 5 azalma meydana geldiği kaydedildi.

Bu arada 1114 Kasım 2019 tarihlerinde AltınorduUlubey, GürgentepeUlubey, FatsaKumru, Ünyeİkizce ve ÜnyeAkkuş karayollarında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde bin 52 araç kontrol edilirken 54 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

ORDU 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

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