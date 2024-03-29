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        Ordu'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu

        Ordu Müftülüğünce üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:27
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        Ordu'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu
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        Ordu Müftülüğünce üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurumun bahçesindeki programda, binin üzerinde üniversite öğrencisinin iftara katılım sağladığını söyledi.

        Osmanlı döneminde "diş kirası" geleneği olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan diş kiralarını dağıttık, öbür taraftan ikramlarımız oldu. Hocalarımız güzel sesleriyle ilahiler okudular. İstedik ki üniversite öğrencilerimiz il müftülüklerimizi ziyaret edebilsinler. Çünkü onlar bizi camilerimizde ziyaret ediyorlar. Bir de müftülüğümüzü ziyaret etsinler istedik. Onlar bizim genç neslimiz, geleceğimiz."

        Çiçek, programa katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

        Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bazı daire müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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