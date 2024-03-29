Ordu'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu

Ordu Müftülüğünce üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurumun bahçesindeki programda, binin üzerinde üniversite öğrencisinin iftara katılım sağladığını söyledi.

Osmanlı döneminde "diş kirası" geleneği olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan diş kiralarını dağıttık, öbür taraftan ikramlarımız oldu. Hocalarımız güzel sesleriyle ilahiler okudular. İstedik ki üniversite öğrencilerimiz il müftülüklerimizi ziyaret edebilsinler. Çünkü onlar bizi camilerimizde ziyaret ediyorlar. Bir de müftülüğümüzü ziyaret etsinler istedik. Onlar bizim genç neslimiz, geleceğimiz."