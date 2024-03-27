Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da ağaçtan düşen kişi öldü

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da ağaçtan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Ilıcak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca çıkan Alaahittin Güneysu (50) dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güneysu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güneysu'nun cenazesi, incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 

        Benzer Haberler

        Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ordu'da konuştu:
        Babacan: Eğer kayıt dışı bir iş yapıldıysa gerçekten yanlış
        Babacan: Eğer kayıt dışı bir iş yapıldıysa gerçekten yanlış
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Karadeniz'de balıkçılar erken 'paydos' etti
        Karadeniz'de balıkçılar erken 'paydos' etti
        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu