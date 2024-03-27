Ordu'da ağaçtan düşen kişi öldü
Ordu'nun Kabataş ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kabataş ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Ilıcak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca çıkan Alaahittin Güneysu (50) dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güneysu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneysu'nun cenazesi, incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.
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