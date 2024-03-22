Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu

        Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde şehit, gazi ve engelli ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde şehit, gazi ve engelli ailelerini ziyaret etti.

        Vali Erol, Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Piyade Er Ahmet Şahin'in ailesiyle bir araya geldi.

        Baş sağlığı dilediği şehidin eşi Hüsne Şahin'le bir süre sohbet eden Erol, daha sonra Gazi Hüseyin Öztürk ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Şehit Özel Harekat Polis Memuru Akın Bayram'ın Şahincili Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Erol, şehidin eşi Filiz ve çocukları Tayfun ile Yiğit Akın Bayram ile görüştü.

        Erol, Subaşı Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Davut Bayram'ı da ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zeki Demirak ve Müdür Yardımcısı Gülhatun Şanlı Özkan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar
        Çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar
        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da partililere hitap etti:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da partililere hitap etti:
        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor...
        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor...