Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

Ordu'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, enstitü bahçesinde düzenlenen programda, her sene olduğu gibi ormancılığın tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Ormanlar milli servetimizdir." dedi.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Yaslıkaya ise ormanların kendini yenileyebilir kaynaklardan biri olduğunu anlatarak, bu nedenle korunması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.