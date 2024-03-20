Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor (3)

'İSRAİL'İNDEVLET TERÖRÜNÜN SÜRÜYOR OLMASI KABUL EDİLEMEZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'un ardından çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geçti. İlk olarak, bir otelde düzenlenen 'Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Örgütleri İftar' programına katılan Özel, burada orucunu açtı. Burada konuşan Özel Filistin’de yaşananlara değinerek, İsrail’in saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "İsrail’in başlattığı, sürdürdüğü ve bugüne kadar 32 bin kişinin öldüğü, bunların yarısından fazlasında kadın ve çocukların hayatını kaybetmiş olması büyük bir utançtır. Ramazandayız; Filistin’de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail’in devlet terörünün sürüyor olması kabul edilemez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olarak bundan 2 ay kadar önce dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza, sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin genel başkanlarına ki, bunların içerisinde 14 tanesi cumhurbaşkanıdır, 12 tanesi başbakandır ve ülkelerinde yürütmenin başındadırlar. Ana muhalefet liderleri vardır, bakanlar vardır. Hapsine yazmış olduğum bir mektupta; Filistin’deki kanı durdurmayı, 1967 sınırlarında başkentinin Doğu Kudüs olduğu Filistin devletini hep birlikte Birleşmiş Milletler kararına uygun olarak savunmamız gerektiğini, şiddete karşı barışı, silahlara karşı çocukların ve kadınların yaşam hakkını savunmamız gerektiğini ifade etmiştim. Devamında Sosyalist Enternasyonalin Genel Kurulunda yine dünyadaki siyasi akrabalarımıza bu çağrımızı tekrar etmiştim. Partimizin Filistin meselesindeki tutumunun, partimizin 3’üncü genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in, yine rahmetli Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı ve Komutanı Yaser Arafat ile sürdürdüğü dostluğun, aralarında ortaya koydukları karşılıklı dayanışmanın partimizin temel çizgisi olduğunu bir kez daha hatırlatarak, Filistin’e en yürekten dayanışma duygularımızı Ordu’dan bir kez daha iletmeyi görev bilirim" diye konuştu.

'FİLİSTİN MESELESİNE SON DERECE UYGUNSUZ BİR YAKLAŞIM' İsrail ile ticaretin durdurulması gerektiğini kaydeden Özel, "Türkiye’de önemli bir tartışma alanında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; Filistin’deki zulmün bitmesinin, Filistin ile ticaretin durdurulması ile ilintili olduğunu ifade etmek isteriz. Avrupa ülkeleri dahil Filistin’e yapılanlardan dolayı İsrail karasularına ulaşacak gemilere karasularını kullandırtmamak dolayısı ile Çin’den İsrail’e giden deniz yolculuğunun 25 günden 40 güne çıktığı bugünlerde Türkiye’nin gübre dahil iğneden ipliğe her türlü ticaretini artırarak İsrail ile sürdürmesinin, bunun Sayın Cumhurbaşkanının ailesinin, yakınlarının ve yakın çevrelerinin de ilişkili olduğu firmalarca yapılmasının Filistin meselesine son derece uygunsuz bir yaklaşım olduğunun altını çizmek ve ramazan mübarek günde Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail ile yapılan kirli ticareti bir an önce durdurma çağrımı yinelemeyi de bir borç bilirim" ifadelerinde bulundu.

'İKİSİ KAYIKÇI KAVGASI YAPMAKTADIR' Özel, buradaki konuşmasının ardından partisinin Ordu İl Başkanlığı binasına geçti. Parti binası önünde bekleyen vatandaşlara otobüsten hitap eden Özel, AK Parti ve İYİ Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını eleştirdi. Özel, "Şu anda yaratılmaya çalışılan bir izlenimle iki aday büyükşehirde birbirine rakip gibi gösteriliyor. Ama aslında ikisi aynı dalın meyvesidir. İkisi kayıkçı kavgası yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi altın madeninin ruhsatını verendir. Öbürü de bu ruhsatı devam ettiren ve büyütendir. İkisinin birbirinden farkı yoktur. İkisi aynı dalın meyvesidir. Buradan şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim, bunu bütün Cumhuriyet Halk Partililer duysun. Bunu bütün CHP'lilere duyurun. Bu partinin kurucu Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel, onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sana'dır nokta. CHP bütün potansiyeliyle adayımıza sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa, gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız" ifadelerini kullandı.