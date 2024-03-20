CHP Genel Başkanı Özel, Ordu'da konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez." dedi.

Özel, partisince Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, programa katılan sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcileri ile muhtarlara teşekkür etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Özel, "Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Özel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana'ya destek isteyerek, "Kendisi fevkalade avukatlık mesleğine bağlı, iyi bir yönetici, Ordu için hayalleri, hedefleri olan, geçmişi temiz, pırıl pırıl, enerjisiyle, iyi niyetiyle, hep birlikte bizim de bütün örgüt olarak kendisinden beklentimizin çok yüksek olduğu bir adayımız." diye konuştu.

Zekai Sana'nın iki rakibiyle yarıştığını kaydeden Özel, "İkisi de iktidar partisindeyken, belediye başkanlığı yapmışken, Ordu kişi başına milli gelirde tam 15 yıl geriye gitti. Ordu'nun bu seneki milli geliri, kişi başına 5 bin 78 dolar. Bu para 2007 yılında 5 bin 200 dolardı. Bundan tam 17 sene önce Ordu'nun kişi başına düşen milli geliri bundan fazlaydı. Ordu, kişi başına milli gelirde 81 il içinde 68. sıraya gerilemiş durumdaysa oturup hep birlikte düşünmek gerekiyor." dedi.