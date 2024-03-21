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        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

        Ordu'da tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirinin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:42
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        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
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        Ordu'da tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirinin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, yapımı devam eden Ordu-Giresun Çevre Yolu şantiyelerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, S.Ç. (22) ve S.C'nin (24) tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirini farklı tarihlerde çalarak il merkezinde faaliyet gösteren geri dönüşüm işletmelerine sattıklarını belirledi.

        Şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları araçla şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini sattıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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