Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
Ordu'da tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirinin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu'da tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirinin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, yapımı devam eden Ordu-Giresun Çevre Yolu şantiyelerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, S.Ç. (22) ve S.C'nin (24) tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirini farklı tarihlerde çalarak il merkezinde faaliyet gösteren geri dönüşüm işletmelerine sattıklarını belirledi.
Şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları araçla şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini sattıkları sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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