Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da partililere hitap etti:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim ittifakımızın adı Ordu ittifakıdır, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 23:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da partililere hitap etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim ittifakımızın adı Ordu ittifakıdır, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır." dedi.

        Özel, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Ordu'da CHP'nin belediye başkan adaylarının hepsinin birbirinden iddialı olduğunu söyledi.

        Çamaş Belediye Başkan adayı Leyla Çıtır'ın Ordu'nun tek kadın adayı olduğunu belirten Özel, adaylarını Ordu'daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı tüm centilmen erkeklere emanet ettiğini dile getirdi.

        Özel, CHP'nin kurucu genel başkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, "Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Zekai Sana'dır, nokta. Zekai Sana'ya CHP bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız." diye konuştu.

        Yerel seçimlerde partisinin adaylarına destek isteyen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

        "Buradan şunu net olarak söyleyelim, yarın aday olacak herkes bir, ilk önce mal varlığını açıklayacak. Bizim adaylarımız mal varlıklarını açıkladılar, açıklıyorlar. Rakiplerden de bu açıklamaları istemek Orduluların hakkıdır, bekliyoruz. İkincisi, bizim bütün belediye başkanlarımız yarın öbür gün açık ocak altın işletmeciliğine karşı toplumla birlikte olacaklar mı? Olacaklar. Toplumun arkasında duracaklar mı? Hayır arkasında durmayacaklar, önüne geçecekler, mücadele edecekler. Önderlik edecekler, söz veriyoruz. Eğer samimiyseler Ordu'da belediye başkanlığına aday olan herkesin bu altın madenleriyle, açık madencilikle, siyanürle madencilikle nasıl mücadele edeceğine ilişkin namus sözü vermesi gerekir."

        Özel, belediye başkan adaylarının karşısında Cumhur İttifakı'nın adayının olduğunu belirterek, "Yanında da aynadan baktığında aynısı bir aday daha var. Bizim ittifakımızın adı Ordu ittifakıdır, bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletten, renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. CHP'li adaylar kazanacak, Ordu kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Elektronik atıklar yüzde 82 arttı, 62 milyona ulaştı
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Suçunu itiraf etti!
        Suçunu itiraf etti!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor...
        Özgür Özel: Ekonomik krizle artık insanların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor...
        CHP Genel Başkanı Özel, Ordu'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Ordu'da konuştu:
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ordu'da konferansa katıldı:
        Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ordu'da konferansa katıldı:
        Ordu'da polisten zaferin 109'uncu yılına özel klip
        Ordu'da polisten zaferin 109'uncu yılına özel klip
        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları
        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi