Çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar

Kentte yapımı süren çevre yolu inşaatının şantiyelerinden, tünel inşaatında kullanılan 10 ton demir, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Araştırmada, çalınan demirlerin geri dönüşüm merkezlerine satıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, demirleri S.Ç. ile S.C.'nin çaldığını belirledi. Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, hırsızlıkta kullandıkları araçla, şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Altınordu Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.Ç. ile S.C., Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORDU’da, çevre yolu inşaatının şantiyesinden 10 ton demir çalan S.Ç. (22) ile S.C. (24), demirleri satarken jandarma tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.