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        Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:58
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        Ordu'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi mevkisinde, Murat T. (40) yönetimindeki 06 DAH 267 plakalı hafif ticari araç ile Şükrü A'nın (21) kullandığı 60 TZ 384 plakalı hayvan yemi yüklü tır çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak devrilen tırdan yola saçılan yem çuvalları, iş makinesiyle temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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