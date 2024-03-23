Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:OrduÜnye

        Hakemler: İbrahim Ünal, Sema Kayıkçı

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Atakan Topal (Batuhan Yurdagül)

        Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Abdullah Çam, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Burak Çevik, Metin Durmuş, Mustafa Susam)

        Setler: 25-19, 25-20, 18-25, 25-18

        Süre: 89 dakika (21, 21, 25, 22)

        ORDU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de balıkçılar erken 'paydos' etti
        Karadeniz'de balıkçılar erken 'paydos' etti
        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu Valisi Erol, Altınordu'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Ordu'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar
        Çaldıkları inşaat demirlerini satarken yakalandılar
        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
        Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı