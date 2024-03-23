Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:OrduÜnye
Hakemler: İbrahim Ünal, Sema Kayıkçı
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Atakan Topal (Batuhan Yurdagül)
Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Yusuf Bakır, Rıfat Kantarcı, Abdullah Çam, Egecan Avcıl, Enis Ali Ay (Burak Çevik, Metin Durmuş, Mustafa Susam)
Setler: 25-19, 25-20, 18-25, 25-18
Süre: 89 dakika (21, 21, 25, 22)
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