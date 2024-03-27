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        Davutoğlu: Seçimden sonra ortaya çıkacak, bunlar IMF ile anlaştılar

        GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:20
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        Davutoğlu: Seçimden sonra ortaya çıkacak, bunlar IMF ile anlaştılar
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        GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF, 'Emekliye para vermeyeceksin' dedi. Kime vereceksin parayı? Faizi yüzde 50'ye çıkarıp, faizcilere vereceksin ki onlar zengin oldukça zenginleşecek. Göreceksiniz seçimden sonra ortaya çıkacak; bunlar IMF ile anlaştılar" dedi.

        Ahmet Davutoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Uluslararası Havalimanı'nda partilileri tarafından karşılanan Davutoğlu, seçim otobüsü ile gittiği Gülyalı ve Altınordu ilçesinde vatandaşları selamladı. Çamaş ilçesinde esnaf ile bir araya gelen Davutoğlu, ardından miting düzenledi. Burada kalabalığa hitap eden Davutoğlu, başbakanlık döneminde en büyük gurur duyduğu şeyin fındığa verdikleri para olduğunu söyledi. O dönemde fındık için 15 lira 48 kuruş verildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Dolar 2 lira 70 kuruştu. O gün fındık için 5 dolar 62 sent vermiştik. Bizden sonra 15 liradan 9 liraya düştü. Bakın fındık istatistiklerine. Eğer 5 doları şimdi vermiş olsalardı; ağustos ayında fındığa 120 lira falan vermeleri lazımdı. 83 lira verdiler ama şimdi fındık 120-130 liraya çıktı. Ama üretici kazanmadı. Fındık üreticisinden 83 liradan alım yapıldı ama fındık üreticisi karşılayamadı" dedi.

        'BU PARALAR NEREYE GİDİYOR'

        Davutoğlu, "O zaman 1 kilo fındığa 4 litre mazot alınıyordu. 15 lira 62 kuruş vermiştik, mazot 3 lira civarındaydı. Şimdi 83 lirayı baz alırsanız 2 litreyi zor alırsınız. 120 lirayı da esas alsanız yine 2 veya 2,5 litre yapar. Bu paralar nereye gidiyor? Ülkenin kıt kaynaklarını yolsuzluklarla ve israfla heba ediyorlar. Size fındık fiyatı verirken 50 kere düşünüyorlar, müteahhitlere Hazine garantili ödeme yaparken milyarları, trilyonları dağıtıveriyorlar. Bu sene bütçede çiftçilere verilen toplam destek 91 milyar Türk Lirası. Aynı bütçede faize ayrılan kaynak, 1 trilyon 254 milyar Türk Lirası. Kur korumalı mevduat diye faiz üzeri faiz yaptılar. Siz burada fındık bahçesi ile uğraşın, siz burada elinizin emeği ile 3-5 kuruş helal rızık temin etmeye çalışın; öbür tarafta parası olan, milyonları nasıl kazandığı belli olmayan parayı gidip, kur korumalı mevduata yatırdı. Bu Hazine, Cumhurbaşkanının Hazinesi değil. Bu Hazine iktidarın da değil. Başbakanken benim de değildi. Bu Hazine milletindir. O Hazineden bu rantiye sınıfına, faizcilere kur korumalı mevduattan 1 trilyon lira aktarıldı" diye konuştu.

        'DÜNYADA ENFLASYON FALAN YOK'

        Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı dün, 'Dipsiz kuyu gibi attıkça kayboluyor, verdikçe gidiyor' diyor. Niye gidiyor biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanı? Doğru, dipsiz kuyu. Emeklinin cüzdanı da dipsiz kuyu. Sen bir cebine koyuyorsun, öbür cebinden boşalıyor. Enflasyonun olduğu yerde ne verirsen ver faydası yok. Enflasyon canavardır, yer bitirir. Peki, enflasyonu kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; bütün dünyada enflasyon var. Bacılarım, fileleri siz dolduruyorsunuz, sakın ha inanmayın. Dünyada enflasyon falan yok. Aldatmasınlar milleti. Ekonomi hocasıyım, siyaset bilimi hocasıyım. İki fakülte, birçok diplomam var. Onlar hiç önemli değil. Amerika'da enflasyon yüzde 3. Avrupa'da yüzde 3. Savaşan Rusya'da yüzde 4,4. Ukrayna'da yüzde 4,7. Bir tek Türkiye'de böyle yüksek. Başka nerede biliyor musunuz? Bir Arjantin'de, bir Venezuela'da, bir Namibya'da. Ya Allah aşkına vicdan sahibi olun. Neden veremiyorlar emekliye parayı biliyor musunuz? Çünkü IMF ile anlaştılar. IMF, 'Emekliye para vermeyeceksin' dedi. Kime vereceksin parayı? Faizi yüzde 50'ye çıkarıp, faizcilere vereceksin ki onlar zengin oldukça zenginleşecek. Göreceksiniz seçimden sonra ortaya çıkacak; bunlar IMF ile anlaştılar. IMF'ye borcumuzu ödemiştik. Çünkü o yıllarda yolsuzluk, hırsızlık yoktu" dedi.

        Davutoğlu, aynı ilçede seçim çalışması yürüten CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana, CHP Çamaş Belediye Başkan Adayı Leyla Çıtır ile de selamlaşarak, bir süre sohbet etti.

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