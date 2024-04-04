Ordu'da güvenlik asayiş ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında, İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri gözden geçirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, il genelinde 1779'u uluslararası koruma statüsünde, 1374'ü ikamet izni, 848'i ise geçici koruma kapsamında olmak üzere 4 bin 1 yabancıya yasal kalış hakkı verildiğini söyledi.

Dibiç, İçişleri Bakanlığınca Ordu'ya gönderilen mobil göç noktası aracı ile şehrin farklı noktalarında yabancılara yönelik kontrol ve denetimlerin yapıldığını belirtti.