Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi

Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde dün "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Aydoğan ve 15 yaşındaki oğlu Eren Güzelce için Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.