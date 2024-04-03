Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi

        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

        Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde dün "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Aydoğan ve 15 yaşındaki oğlu Eren Güzelce için Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Güzelce ailesi fertlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti
        Ünye'de otizmli çocuklarla etkinlik düzenlendi
        Ünye'de otizmli çocuklarla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı
        Ordu'da takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı