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        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:25
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        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
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        ORDU’nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye savruldu. Ağaca çarparak duran ‘patpat’ sürücüsü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren (15) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye savruldu. Araç, ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan ile oğlu Eren Güzelce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile oğlunun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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