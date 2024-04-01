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        Ordu'da takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde takla atarak ters dönen kamyonet, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:38
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        Ordu'da takla atan kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde takla atarak ters dönen kamyonet, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Burunucu Mahallesi Hasanbaba mevkisinde, Hüseyin Karaman yönetimindeki 52 LD 159 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet ters döndü.

        Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılan kamyonetin çekiciye yüklenmesiyle trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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