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        Çankırı'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Ordu'da defnedildi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:56
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        Çankırı'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Ordu'da defnedildi
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

        Kazada yaşamını yitiren Abdurrahman ve Tokezban Adem çifti ile çocukları Mehmet Adem ve Yurdagül Dovan'ın cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi.

        Alankent Mahallesi camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile vatandaşlar katıldı.

        Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde 16 ADB 879 plakalı otomobilin sürücüsü, tek taraflı hasarlı kaza yapması sonucu aracını yol kenarına park etmiş, ihbar üzerine gelen polis ekibi, bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürütmüştü.

        Bu sırada aynı yönde seyreden Shota Nahashidze idaresindeki tır, virajı alamayınca otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 2'si polis 3 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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