Çankırı'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Ordu'da defnedildi

Kazada yaşamını yitiren Abdurrahman ve Tokezban Adem çifti ile çocukları Mehmet Adem ve Yurdagül Dovan'ın cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi.

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