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        Ordu'da amatör maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı

        Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:39
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        Ordu'da amatör maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı
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        Ordu 1. Amatör Küme'de oynanan maçın ardından çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.

        Karşıyaka Spor Tesisleri 1 No'lu sahada oynanan Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme çeyrek finali maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yendi.

        Maçın ardından futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

        Kavgada yaralanan 6 futbolcu, kentteki hastanelere sevk edildi.

        Futbolculardan 5'inin tedavilerinin tamamlandığı, birinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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